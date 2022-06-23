私校一旦被列為專案輔導學校，將被主管機關加派師生董事。教育部近日公告「學校法人主管機關加派私立高級中等以上學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」草案，師生董事由校務會議代表選出；不過教團主張以普選產生師生董事。

根據《私校退場條例》第12條規定，為強化專案輔導學校治理，學校法人主管機關應加派專案輔導學校之專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人；其職權與私立學校法規定之董事及監察人相同，並得依實際需要更換之。

教育部近期預告「學校法人主管機關加派私立高級中等以上學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」草案，其中第4條明訂，學校法人主管機關加派之董事，應命專案輔導學校將校務會議代表組成名單，送學校法人主管機關。

此辦法第五條則說，學校法人主管機關重新組織董事會，應命專案輔導學校，由校務會議推選專任教職員擔任董事之建議名單，並排列優先順序，其人數不得逾捐助章程規定董事總額之二分之一，併同願任董事同意書，送學校法人主管機關。

不過全國私校工會建議，專案輔導學校師生董事的人選，應由「普選」方式產生，而非由校務會議代表中挑選。全國私校工會認為，私校校務會議大都議事功能不彰，加派之教職員及學生董事會宜經普選產生。

教育部表示，這個辦法仍在草案階段，會再廣泛蒐集各界意見，預計7月底完成法制程序。