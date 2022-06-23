大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，引發台灣震撼。總統蔡英文日前向採購石斑魚的國際盟友表示感謝，更稱此舉是支持「民主的魚」；近日也傳出，政府希望與台交好的立陶宛進口台灣石斑魚。對此，時事評論員羅友志諷刺，石斑魚就是講求新鮮，一旦冷凍肉質就差很多了，這樣子「能夠去立陶宛嗎？」

羅友志昨日（22）在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，所謂「好朋友」也是有限度，若是推銷沒辦法接手的東西，也只好拒絕。

羅友志指出，台灣石斑魚講求的是新鮮、活跳跳，吃石斑魚一定是清炒或清蒸，因為牠的肉質嫩，咬下去還會像橡皮筋一樣，還有點肌肉感，真的好吃；然一旦把牠冰過後，肉質就差太多了，「能夠去立陶宛嗎？」且若要互惠，波羅的海的魚過來台灣又會如何？加上內陸湖的魚和海魚品質無法相比，不能變成以物易物的感覺。

針對蔡英文向國際盟友表達感謝，稱採購台灣石斑魚之舉是支持「民主的魚」，羅友志直言：「哪一種魚的名字叫『民主的魚』？是來自蔡家，還是蔡EE國？」羅強調，國際貿易講求互惠平等，就跟人與人間的互動一樣，不能凡事都套上「民主的」就違反原則。