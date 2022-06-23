有關5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗第2劑疫苗施打，已規畫6月29日至7月9日於各集中接種站施打。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天6月23日新增新冠肺炎本土確診1167例，其中男性550人、女性617人，年齡分布1歲以下至92歲，目前居隔人數7339 人，平均每位確診者居家隔離人數1.89人，縣長徐耀昌叮嚀鄉親社區感染風險仍高，防疫還是不可鬆懈。

衛生局指出，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬4987人，人口占比確診率達12.14％，確診人數前3名鄉鎮市分別為頭份市14554人；竹南鎮13993人及苗栗市9457人，占本縣總確診人數58.5％。

局長張蕊仙表示，疾管署為提供更便民服務並縮短接觸者匡列時間，於「數位新冠病毒健康證明」系統新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能，如民眾於 111 年 5 月 1 日至 5 月 25 日期間確診，且曾使用自主回報疫調系統，可至「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明(PBBS)系統」平台修補同住親友資料，並下載居隔證明書。

PBBS平台將至7月4日（一）23：59 下架，特別提醒，初次填報 24 小時內可至原連結進行編輯1次，但考量民眾有配合疫調、提供正確資料義務，編輯 1 次後、或超過初次填報 24 小時後，即無法再次以原連結或由衛生單位編輯方式修改，有申請證明或修改資料需求的民眾，請把握時間，善加利用相關功能。

有關5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗第2劑疫苗施打，已規畫6月29日至7月9日於各集中接種站施打，詳細時間、地點、小學及幼兒園分流時段等細節將於6月28日於教育處網站統一公告，敬請家長依據鄉鎮市開打時間攜童前往。

徐耀昌呼籲，鄉親雖然確診者人數稍趨緩，仍然要遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域；一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。