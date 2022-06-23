國立中山大學原住民碩士在職專班首位畢業生出爐！Humhum Ispalidav是布農族那瑪夏人，漢名周曉鳳，她撰寫碩士論文「高雄市那瑪夏原鄉的龍鬚菜產銷關係初探」，以部落視角深入研析部落經濟問題，獲高分通過。口試當天，許多那瑪夏在地族人穿著特色族服，與原碩專班學生一起到場為她打氣，周曉鳳還準備了研究主題「龍鬚菜」分送眾人。她表示，自己親自研究部落文化，透過與漢人研究者截然不同的視角，加深了解族人文化，學習研究方法，未來定能在職場上對部落政策、建設與問題貢獻心力。

38歲的周曉鳳在職場打滾多年嚮往返校進修，恰逢原碩專班招生，她喜歡與族人同聚，師資也很棒，上課時備感親切，還能多方吸收原住民和南島資訊，且專班週六上課讓她便於兼顧公職與家庭。周曉鳳說，雖然她是社工背景，但由於她就住在部落裡，了解部落經濟的重要，想研究長年作物龍鬚菜產銷對部落發展的影響。她觀察，近7年來，那瑪夏龍鬚菜種植面積從不到1公頃暴增到50公頃，規模僅次於花蓮地區；以往漢人大盤商收購價格普遍低落，直到部落族人成功打入大盤商，主導自己的市場，收入穩定了，部落經濟也獲得改善。

她的指導教授王宏仁表示，她的研究主題跟原鄉經濟發展息息相關，過去討論如何改善原鄉經濟，很少人從原鄉在地人的經驗出發，看到族群差異造成的經濟問題，例如大盤收購者幾乎都是漢人，原民要打入既有的產銷網絡，十分不容易。