H級辣模辛尤里擁有精緻五官及傲人上圍，加上膽大作風引起網友關注，日前搭高鐵時身穿細肩洋裝，一對H級人間凶器滿到從衣服迸出來，讓所有人看得血脈賁張，沒想到昨(22日)更曬出破尺度辣照，只見她上半身全裸入鏡，僅用透明薄紗衣服遮住重點部位，稍有不慎恐怕直接走光。

辛尤里在臉書曬出一張火辣養眼照，只見她嘴巴咬著東西，對著鏡頭擺出銷魂表情，還不忘手比愛心大撩粉絲，不過搶盡網友目光的則是她居然上半身全裸入鏡，僅用透明薄紗遮住重點部位以防走光，也讓一對雪白H級北半球大方見客，此外，神秘三角洲地帶更是若隱若現，逼近18禁的畫面讓所有網友看了集體暴動。

這張破尺度的火辣照片，立刻吸引一票網友興奮留言：「這姿勢我可以收編了」、「若隱若現的美」、「是不是已經走光了」、「超性感，超迷人」、「被陽光照射了，但是曬在哪裡」、「好狂野就是愛妳，真的很美」、「親愛的真的好性感」，只見有人故意問道：「奶奶熱了」，她則不避諱大方回應：「超燙」。

辛尤里上半身全裸，僅用透明薄紗遮住重點部位，讓網友看得血脈賁張。(辛尤里臉書)

日前她遭AV導演圤智雨公開出道前的醜照，不過心情似乎沒有受到影響，反倒在社群平台公開辣照，只見她身穿性感薄紗洞洞裝趴在床上，不但香肩和美背一覽無遺，H級雪白車頭燈更是直接從上下兩邊溢出，讓大批老司機大噴鼻血。