臺鹽(1737)今(23)日舉行股東會通過配息1.5元，並完成第13屆董事改選，選出董事9席(含3席獨董)，由吳容輝續任董事長。吳容輝指出，臺鹽今年積極拓展多元化通路，除了公司電商平台成立外，也和異業結盟，加乘服務軟實力。此外，下半年更將完成汽電共生更新工程，並規劃建置自有太陽能電廠。

吳容輝指出，公司今年在通路拓展上有許多規劃，除「台鹽線上購」電商平台成立，成功開拓網路商機，也同步和家樂福開發雙品牌全新環保洗沐商品，與既有的全台台鹽生技門市發揮通路影響力。今年臺鹽無添加的調味品獲圓山飯店青睞入菜；台鹽海洋鹼性離子水打進Costco通路，都全方位加乘臺鹽的服務軟實力。

在接軌淨零轉型政策方面，今年下半年更將完成汽電共生更新工程，提升環保、燃料與節能效益。並且同步規劃建置自有太陽能電廠，加強對綠能產業的投資力道。

自110年至今臺鹽穩居國內外大獎常勝軍，「台鹽海洋鹼性離子水」連續獲得2022年比利時國際風味評鑒所(International Taste Institute，簡稱ITI)風味絕佳2星獎、2021 Monde Selection國際品質評鑑金獎、早安健康 x Yahoo奇摩2021健康品牌風雲賞首獎殊榮，另外新品「綠迷雅珖瑍采美白乳液」與「鮮選我頂級黑豆鹽麴厚醬油」亦榮獲2022 ITI和2021 Monde Selection肯定，展現臺鹽核心產品品質卓越外，新品研發創新的強勁動能。