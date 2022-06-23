張娜拉在《Oh My Baby》中曾經迷戀帥氣的攝影師高俊。（八大提供）

41歲南韓「童顏美女」張娜拉在主演愛情喜劇《Oh My Baby》中，扮演大齡單身女子，因罹患子宮內膜異位，憂心開刀後可能降低生育率，無法實現當媽媽的願望，因此決心要先借種生子。首集張娜拉接下任務假扮孕婦造型拍廣告，沒料到隨後上演一連串烏龍事件，先被小朋友不小心潑到水濺濕褲子，被路過的大媽誤認即將臨盆，竟又意外撞見曾經心儀的對象高俊出現，見張娜拉一臉痛苦模樣，男方二話不說火速送她進醫院。

張娜拉在劇中不僅展現幽默演技，更大開金嗓，有場她出席表妹婚禮，自告奮勇上台唱歌炒熱氣氛，戲外也有相同經驗，在戲開拍前，她去參加學姊的婚禮，現場演唱獲得熱烈迴響，因此當《Oh My Baby》要拍攝婚禮戲時，就想要挑選類似的曲風，「要選一首讓大家都能一起演唱的歌曲，並且再加上一些肢體動作。」事後進到錄音室錄這首歌時，張娜拉特別錄了2種版本讓劇組選擇，一個是正常唱歌的版本，另一個則是以劇中她飾演的「張夏莉」角色出發，想像她五音不全、不會唱歌的版本。

飾演攝影師的高俊，劇中造型被網友形容某些神韻很像日劇男神高橋克典，高俊在劇中抱持獨身主義，熱愛自己的生活，任何時候都保持紳士風度，但同時也是個輕蔑婚姻、討厭孩子的單身漢。高俊在接受訪問時談到，在拍攝《Oh My Baby》之前，他沒有任何結婚打算，隨著拍攝過程，他的想法一直不斷產生變化，「其實我從以前就喜歡孩子和可愛的事物，所以也曾想像自己單身未婚，親自撫養孩子，就像女主角張娜拉一樣。」

張娜拉當時為戲宣傳，也分享她的婚姻觀，認為如果真的有喜歡的對象，結婚、生子並且組織家庭，希望這一切都是順其自然，它不應該因為達到某個年齡層，而必須去追求的事物，張娜拉更以堅定口吻說，前提是要有心儀的對象，如今她也找到生命中的Mr. Right，驚喜宣布嫁小6歲的圈外男友，並將在本周日（26日）舉辦婚禮，攜手共度餘生。

《Oh My Baby》明（24日）晚起，每週一至週五晚間9點在八大戲劇台播出。