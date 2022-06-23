台大一名醫學系一年級學生抱著好玩心態重考學測，並順利通過個人申請的書面審查和面試，二度錄取台大醫學系，連系主任都被騙倒，網路上有不少聲稱認識該生的網友爆料，指該名學生是去年國際地球科學奧林匹亞的國手，在校期間曾因選課爭議和系辦起爭執，在學測個人申請的審查資料上也不老實，隱瞞是台大醫學系在學學生的身份。

一名網友於論壇《Dcard》貼文中留言指出，自己和這名台大醫學系一年級學生認識，去年該生考完學測後，獲選上國際地球科學奧林匹亞國手，接著又再參加指考以超高分進入台大醫學系，地奧也拚出好成績，當對方說出要重考時，他以為只是考好玩的，沒想到事後還花了幾天時間做備審資料，還通過面試、錄取，事後被系辦發現後，被請去「喝咖啡」。

這名網友爆料，該名醫學系學生曾因為選課被擋，跟系辦爭論、吵架，「所以這次做出這樣的事情，好像也在預料之中。」

該篇貼文下，有另一名疑似為同班同學的網友留言，表示原本和該名醫學系學生關係很好，卻因重考事件，對對方的觀感降到谷底，他認為準備備審資料本來就該把自身的背景寫清楚，批評重考生，若如實說自己是台大醫學系在校生，絕對不會被錄取，但備審資料刻意輕描淡寫，甚至隱瞞事實，讓教授誤以為只是一般重考生，「這樣有目的性的隱瞞，不算欺騙算什麼？」

網友透露系上的狀況說，系上的導師、教授等都認為該名學生行為不妥，學長們也都已在自己的群組傳翻天，更傳出有不少人已經盯上這名同學。