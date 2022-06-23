巨大（9921）集團今（23）召開股東常會，會中順利通過2021年財報及配發10元股息案，股利配發創新高！巨大集團董事長杜綉珍表示，2022年是充滿變數與挑戰的一年，但可以考驗集團的韌性，巨大對2022年的營運表現仍然充滿信心！

巨大集團2021年合併營收為818.4億元，稅後淨利59.3億元，營收及獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘為15.8元。巨大集團2022年前5個月合併營收361億元，較去年同期成長4.1％。

巨大表示，儘管在2021年高基期及大陸昆山廠區因當地封控措施而停工的影響下，OE代工業務仍有強勁的成長，OB自有品牌在美國、中國市場營收亦有不錯的成長表現。

巨大集團執行長劉湧昌表示，雖然全球市場逐漸回復正常，但在疫情催化下，自行車騎乘人口已有增加，加上各國政府持續改善騎乘環境，巨大的的產品符合健康的潮流與綠色出行的題材．科技創新也不斷帶來E-bike更多智能化應用，對未來自行車產業發展保持正面樂觀的看法。隨著極端氣候加劇，讓地球永續，追求社會共好是企業的使命，6月初，巨大集團邀請33家自行車業界的企業領袖，共同召開「自行車永續聯盟（Bicycling Alliance for Sustainability,簡稱BAS）」籌備會議，希望打造一個自行車產業的專屬平合，透過彼此的互動、交流與學習，讓產業間攜手合作，提出自行車產業的永續倡議，發揮1加1大於2的力量，共同向永續願景邁進。

巨大集圖2022年第一季合併營收為222.6億元，年成長8％，稅前淨利26億元，年增4.2％，稅後淨利18.2億元，年增7.1％，EPS達4.86元的同期新高。