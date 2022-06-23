恩恩案相關事件陸續延燒，民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，相關人士對他的惡意抹黑造謠已涉及誹謗罪嫌，屆時會提告捍衛自己的名譽。對此，新北市議員參選人呂家愷痛批，卓冠廷有教唆洩密嫌疑還提告模糊焦點，且「只告評論訊息的人，不告消息來源」的行為根本是雙標，顯示其心虛害怕，還拐彎指控被他出賣的消防弟兄說謊，簡直沒人性。

呂家愷說，該消防員聲明具體指出他是卓冠廷高中同學，4月下旬就將錄音檔案交給卓，試圖澄清消防局的後送流程沒有問題，不過檔案卻被卓冠廷流出，嚴重打擊基層消防人員士氣，明確指出卓有教唆洩密的嫌疑，不過卓卻只選擇對發表評論的人提告，簡直就是詔告世人「我的高中同學在說謊」。

呂家愷說，卓冠廷4月就拿到音檔，但卻對恩恩爸懇求真相的心聲置之不理，只顧用擠牙膏的方式攻擊市政府，徹底顯示其心中只有政治利益，若不是民進黨將恩恩案作為政治操作工具，逼得第一線防疫人員焦頭爛額，又怎麼會有基層人員用極端方式還原說明，未料卓冠廷非但不自省，還出賣同學，用政治紅利上遍各大政論節目，這種背友求榮的行為，基層看在眼裡都會義憤填膺。

呂家愷呼籲，民進黨籍資深立委吳秉叡因為疫苗採購案件告網友，不告消息來源遭檢察官打臉，若卓冠廷不想重蹈覆徹，請吸取前輩經驗，站在公正公立、尋求真相的角度提告，務必連高中同學也一起提告，而不是用司法手段掩飾心虛，不要玩火自焚又背上賣友求榮的名號。