現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆等多重身份，近日她參加大陸選秀節目《乘風破浪》，雖然中文還不是很流利，不過嘉賓們都很照顧她，靠比手畫腳也能打成一片。最近釋出節目花絮，女星張歆藝和家人通話，坐在旁邊的Jessica聽到是和兒子的也湊過去打招呼，沒想到對面是張歆藝老公袁弘，過於熱情的舉動讓張歆藝也大笑。

綜藝節目《乘風破浪》持續熱播，找來三十多位女藝人組隊表演，以競技方式淘汰，最後評選出幾人勝出，組成臨時女團。Jessica和大陸演員張歆藝一組，幾人練習結束在回住處的路上，張歆藝的丈夫袁弘在家裡帶孩子，正好打視訊電話過來，過程中張歆藝很溫柔的對著孩子講話，隔著鏡頭對孩子親親，最後對著手機說「我們一起親一下吧，我們一起親」，沒想到坐在旁邊的Jessica聽錯了，聽成讓大家一起親，她拿過手機以為是和張歆藝的小孩視訊親親，沒想到手機對面是張歆藝的老公袁弘，讓她嚇到立刻把手機還了回去，馬上和張歆藝道歉，該舉動讓在場眾人大笑，張歆藝也說：「太可愛了。」

之後袁弘工作直播中被問到當時什麼想法，袁弘回答：「當時我很慌，也有點沒反應過來」，網友們也紛紛留言：「笑死了親錯了」、「不僅在生理上，而且在心理上都很慌」、「我當時看了的，我都以為是二姐（張歆藝）和她兒子視頻，結果是袁弘」