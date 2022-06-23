雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」國家重要民俗，去年因疫情取消，今年3座萬善爺廟中，金湖萬善爺廟決定恢復辦理祭典，蚶仔寮萬善祠與下寮仔萬善爺廟則停辦。金湖萬善爺廟23日表示因應地方緬懷先人的需求，決定舉行祭典，參與民眾盡量接種3劑疫苗，放水燈儀式則不開放上船參與。

「牽水狀文化祭」為台灣規模最大的水難祭儀，177年前口湖、四湖地區天氣遽變，狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月初7、初8以道教「牽水狀」科儀、「挑飯擔祭祖靈」儀式來拔度亡靈、緬懷先人，去年因疫情嚴峻，3座萬善爺廟經研議後，決定停辦1年。

金湖萬善爺廟總幹事邱韞隆表示，牽水狀文化祭主要是讓大家一起祭拜先人，去年停辦，很多地方民眾都覺得很不習慣，因此今年決定恢復辦理，但目前疫情還沒完全消退，為配合防疫政策，將不舉行記者會，也不會邀請外賓，只開放民眾自行參與。

邱韞隆說，為緬懷先人，各種傳統祭儀都會舉行，同時祈求疫情早日消退，讓大家盡快恢復正常生活，也呼籲參與民眾能接種3劑疫苗，保護自己與他人。另外，放水燈儀式不開放民眾上船避免群聚，但可在岸邊遙祭，只要心誠，先人都會感受後人的追思之意。

縣文化觀光處指出，口湖「牽水狀文化祭」已登錄為國家級無形文化資產，「牽水狀」習俗源自大陸福建泉州，口湖鄉民藉由「牽水狀」追思因水災罹難的先民，極具地方特殊性與歷史記憶，縣府將全力協助地方永續舉辦。