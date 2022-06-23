資深媒體人陳文茜這些年健康不佳，自2019年發現自己罹患肺腺癌初期，隨即動手術切除腫瘤並接受治療，但身體仍屢出狀況，曾吐露受免疫系統疾病所苦，日前她透露血壓飆升、血氧一度掉到85「活得太累了」，近日表示病得越來越重，血氧濃度僅91，不禁嘆：「活不好，死不了」。

陳文茜這些年飽受病魔折騰，上個月才吐露忽冷忽熱誘發我全身免疫攻擊，身體狀態急轉直下，「全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132、血壓180、血尿，血氧濃度不足85」，她撐著身體跑到了頂樓，心裡想著解脫，尖叫著告訴助理：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，是在助理的鼓勵下，才慢慢找回了意識與意志力。

而如今陳文茜的身體狀況仍是不好，近日在臉書發文，吐露拖著病體接受醫治多年，身旁滿是讓自己活下去的藥盒，如今一年過了快一半，她心態有些轉變，「持久數年愈來愈重的病，彷彿已是日常生活中的一部分。你不會稱它為朋友，因為它使你疼痛、虛弱、喘息⋯⋯不能走遠，但至少它不是敵人」。

陳文茜逐漸習慣了疾病與自己的病體，同樣走上了上一回差點哭出來快要斷氣的四樓玫瑰花陽台，做了些伸展，感受現在自己仍好好活著，且「我不想成為活著的黑洞」，她吐露，很多重病患者會自然地將快樂向外推，好像這兩件事情是對立的，但她反倒覺得，因生命比別人短暫而辛苦，「我們更要努力不懈的把快樂老老實實地拉坐在身邊」、「生病是一種緣分，提醒你時間不多，分分秒秒別浪費」，自己如今連吃藥都有儀式感，並對自己也對同樣生病的人們喊話：「只有知道生命不長的人，才能如此專注地飛行生命」。