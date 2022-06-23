屏東鹽埔鄉21日發生一起由車禍引發的火燒車意外，楊姓駕駛在警消救護時自述是確診者。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔鄉21日發生一起由車禍引發的火燒車意外，楊姓駕駛在警消救護時自述是確診者。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔鄉21日發生一起由車禍引發的火燒車意外，46歲楊姓駕駛與59歲陳姓騎士在屏24縣4k處與大山街口相撞後，陳倒地不起、意識不清，楊的座車則起火燃燒，楊在警消救護時自述是確診者，但衛生局發現22日醫院才通報陽性確診，將釐清楊是否故意隱瞞，若隱瞞屬實可處1萬5000元罰鍰。

警方指出，21日11時許，楊男駕駛小客車沿鹽埔鄉永隆村屏24線4K處（西向東）直行，陳男則騎乘二輪拼裝車（附掛拖車）沿鹽埔鄉永隆村屏24線4K處（西向東）直行，2人在大山街口發生碰撞，陳男當場倒地不起、意識不清，楊男的雙腳也多處擦傷，且車子還起火燃燒。

鹽埔消防隊獲報後也趕赴現場救護，不料楊男竟稱自己是新冠確診患者，警消連忙分送2人就醫，2人酒測值都為零，詳細肇事原因待由警方釐清中，不過為何確診者可開車外出，令人不解。

對此，衛生局調查，車禍發生時，楊男並未被通報是確診者，直到22日才由醫院通報確診，而追查後發現，楊男是自行快篩陽，但還沒經過醫師研判通報，所以案發時沒有記錄在案，不過他外出是否為就醫，以及快篩的確切時間都需待釐清，若他有故意隱瞞，可依違反傳染病防治法處3000至1萬5000元罰鍰。