星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，天蠍座、射手座、巨蟹座、雙魚座2022年底前運勢一路暴漲，有望實現美夢，達成心目中計畫以久的目標。

▍第四名：天蠍座

2022年底前，木星在天蠍座的健康宮進駐，過去因工作而忙到昏天暗地，老是熬夜，健康已經拉警報，身體健康是一切的根本，木星入駐時要抓緊機會，調整飲食和作息，確實讓身心靈都放鬆自在。11月木星進入子女宮，若有生育計畫的人，將很有很高機率如願，趁這段時間將身體調整到最佳狀態吧！

▍第三名：射手座

2022年底前，木星在射手座的戀愛宮閃耀，單身者能邂逅一位真心的好對象；有伴者則是非常適合討論婚嫁事宜；已婚的射手很適合規劃小旅行，或夫妻倆一起報名課程，會讓你們的感情更甜蜜。11月木星進入田宅宮，家庭關係越來越和諧安定，是買房、成家最佳時機。

▍第二名：巨蟹座

2022年底前，木星在巨蟹座的官祿宮位留守，事業方面，你的地位變得更有影響力，長官會看見你的努力，身邊的資源湧現，貴人挺身相助，是你大豐收的時刻，身上不再背負著龐大壓力，事情正如願步上正軌，可以用比較輕鬆的態度去完成任何任務。11月木星移至遷徙宮位，工作上如果有外派或出差的機會，可以積極爭取，多到外面的世界看看，對提升實力有幫助。

▍第一名：雙魚座

2022年底前，木星為雙魚座鎮守財帛宮位，過去那種為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子終於能緩解，無論是工作上的正財，或是投資理財的偏財，都能轉虧為盈，業績與收入都上升，能有不錯的進帳。11月木星移至你的命宮，大吉星入命，你將成為超級幸運兒，不只整體運勢轉好，工作運提升，財運更是勢如破竹，買彩券特別容易中獎，正、偏財旺翻天。

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