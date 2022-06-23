達麗集團攜手秀泰集團斥資20億元，打造高雄岡山樂購廣場今（23）正式開幕。（柯宗緯攝）

FUJI愛騎機代言人-大勢女團PER6IX，特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。（柯宗緯翻攝）

達麗集團攜手秀泰集團斥資20億元，打造高雄岡山樂購廣場今（23）正式開幕，高雄市長陳其邁指出，這象徵北高雄發展重要里程碑，市府正針對岡山區都市計畫通盤檢討，將與軍方協調降低航高限制，讓容積率更高，「岡山從此將告別蛋清、邁向蛋黃」。

陳其邁今出席剪綵致詞指出，樂購廣場開發案於2018年前市長陳菊任內，高市府與高捷、達麗集團簽訂三方合約共同促成，打造未來岡山發展樞紐，而岡山也將成為高雄未來發展核心。

陳其邁表示，以前高雄縣區像是蛋殼，但如今隨著捷運南岡山站有樂購廣場、高醫岡山分院，加上半導體S廊帶開發及岡山區都市計畫檢討等，也與軍方協調好降低行高限制，提高容積，相信岡山將告別蛋清、邁向蛋黃，未來指日可待。

陳其邁也提到，岡山樂夠開幕後，後續鳳山將迎來三井集團LaLaport，也期待後續高捷大寮站能加速開發，促進區域平衡，市府將更加努力達到「高高平」目標。

達麗集團董事長謝志長笑稱，若陳其邁早當市場，這次投資就不只20億元，他也坦言，身為楠梓右昌人的他，當初簽約時「心裡還有一些惶恐」，但現在岡山已不可同日而語，樂購廣場營運後，將成為區域性的生活百貨，北高雄的居民，未來不用跑到台南或高雄市區消費，這此可一次滿足吃喝玩樂。

謝志長指出，樂購廣場營運創造1100 個就業機會，未來在高雄捷運北延至路竹，加上鄰近重大建設與科技大廠聚集，將為樂購帶來更多人潮與商機，成為北高雄新亮點。

岡山樂購廣場正對高捷南岡山站，占地面積1.25萬坪，打造北高雄首座結合影城的複合式商場，分為A區街邊店及B區樂購廣場及秀泰影城。日前街邊店已有UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾開幕，至於台灣首家街邊店的MUJI無印良品預計7月正式進駐。

岡山秀泰影城，設有13座影廳、總席數超過1400席，引進高雄地區最大15米高的雷射4K「超級巨幕廳」。岡山秀泰影城正式於6月23日風光開幕，推出限時48小時全台同慶快閃活動，只要於6／23(四)~6／24(五)在全台17座秀泰影城，祭出APP正式會員條碼，即可享受購買「單人爆米花套票，點數17倍狂暴送」活動，邀請全台170萬會員一起與北高雄影迷共同慶祝秀泰第17座精品影城的到來。