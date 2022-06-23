恩恩案發生兩個多月，前副總統陳建仁今受訪表示，應該有緊急後送系統，優先處理重症孩童。

此外，他鼓勵追打第四劑疫苗，並相信疫苗普及率高，就能壓低確診數曲線，避免醫療量能超載；對於日前新冠致死率「陳時中防線」遭突破，陳建仁認為，陳的標準過於嚴苛、期待也過高。

陳建仁今接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，不論成人或兒童，要預防重症最有效的方式就是打疫苗，7月將開放施打兒童疫苗，請父母一定要帶5歲以下孩童接種。

陳建仁說，兒童重症會比成人重症棘手，因為兩三歲的兒童不會說自己不舒服，因此父母要更密切注意孩子症狀。而一旦發現兒童不舒服，後續通報流程就變得很重要。

他認為，除了接獲通報的人員自己要對通報者症狀有警覺，政府也應該設置緊急聯絡系統，讓收到特殊重症通報後可以馬上決定送哪家醫院，就不會在橫向聯繫、轉手上浪費時間。緊急連絡系統應該要有區域聯防的概念，掌握鄰近醫院哪些地方還可以收治兒童重症，進行統合調度。

至於副作用較低的Novavax疫苗有望於7月抵臺，讓許多長輩現在按表不打，陳建仁認為，如果民眾已經可以施打追加劑，就先接種現有疫苗，待未來要接種第四劑時再打Novavax也可以。

中央疫情指揮中心在四月面對陸續增加的確診者時，仍希望採取清零；陳建仁說，1月時他便主張要與病毒共；原本專家都預判臺灣會像日本或澳洲，確診數逐日緩緩爬升，但最後卻是像韓國及香港，短時間內確診數暴增。

針對日前「陳時中防線（新冠病毒致死率千分之一）」遭突破引發熱議，陳建仁解釋，陳時中訂的致死率標準其實過於嚴苛，期待過高，且並未考量感染人數曲線與死亡人數曲線會有時間落差。倘若將時間拉長觀察，和全球其他十五大國比較，臺灣COVID-19致死率是相對低的。

他說，單純看致死率往往會誤判，因並未考量人口年齡結構。以醫療先進國家日本為例，單看死亡率僅位處中段班，但因為高齡人口多，如果都是高齡者感染，本來就較容易死亡，再以新加坡為例，因為感染的多為年輕移工，自然COVID-19的致死率就低；必須先將年齡標準化，致死率數據才更有其效度。

提到開放邊境最，他說，理想情況就是第三劑疫苗覆蓋率要達到75％，而台灣目前20歲到54歲之間的民眾，施打狀況皆非常良好，希望18歲以下的小朋友能接種疫苗就盡量接種，未施打第一劑疫苗的長輩們，也要請其子女多多鼓勵，盡量避免重症情況發生。