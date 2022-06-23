57歲的好萊塢一線女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）2010年憑電影《攻其不備》贏得奧斯卡最佳女主角獎，事業如日中天且幾乎年年有戲約，今年3月她與查寧塔圖（Channing Tatum）主演的喜劇電影《失落謎城》全美票房更超過1億美元，與布萊德彼特主演的電影《子彈列車》也將進入宣傳期。

頻繁推出新作，卻屢遭傳累到想退休，如今她鄭重否認退休謠言，但親吐的確想在螢光幕前消失一陣子，她在接受外媒訪問時說出幾乎全年無休的心聲，「我真的精疲力盡了！」

她在接受《好萊塢報導者》訪問時略顯疲態，先是感謝穩定的事業有如拐杖般支撐她的生活，「工作對我來說一直很穩定，我很幸運。」接著話鋒一轉繼續說道，「我太累了，我沒有能力做出健康，明智的決定，我不想受制於任何人的行程安排，除了我自己的安排。」

珊卓布拉克坦承想要花更多時間陪伴一雙可愛的兒女，「我寧願每天看著他們，讓他們生我的氣，我只想跟我的家人在一起。」但她也強調自己只是「暫時消失」，並非如外傳的要退休了，「我重來沒說過要退休，除非和孩子在一起才有可能這麼做，雖然沒有人會在乎，但我要宣布這個重要的公告，我沒有要退休。」