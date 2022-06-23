小港醫院提供殘肢處理包、殘肢保存盒給各工業區以及消防救護分隊使用。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

工安意外中工人被機器斷指受傷案件時有所聞，經小港醫院統計，救治因工作導致斷指平均每個月就有2.3件，就是因為鄰近工廠多達千家，因此當工安意外發生時，處置就相當重要。小港醫院和消防局、中鋼、中鋁，高雄機場成立「殘肢照護聯盟」，並到工業區與消防隊教育訓練，第一時間如何處置，幫助病人適當保存殘肢，提高接回的機會。

小港醫院位於海陸空交通要衝、工業林立地帶，鄰近工業區總計約1500家工廠，多數工人平日在使用機械如電鋸、封口機、手電動機械等，但過程四肢被物體夾入或切割，導致肢體斷離，其中救治因工作導致創傷性殘肢也就是斷指的病人，每月約有2.3件。

因此與臨海工業區、中鋼、中鋁、高雄國際航空站、高雄市消防局第三大隊第三中隊今年建立「殘肢照護聯盟、手護最前線」，深入周邊工業區以及鄰近消防隊進行教育訓練，安排教學活動，提供保存用物，演習斷指第一時間要如何處理。

第一時間的止血、包紮以及殘肢的保存、保冰，以好記口訣「沖、包、冰、放、送」，象徵發現殘肢時應適當沖洗，濕紗包覆、低溫保存、放入保存盒、送入醫院等5大步驟，接著到小港醫院後，急診科也發展一整套「急診創傷性殘肢組合式照護」，包括斷指送到急診後，如何保存、溫度監控、安全運送、妥善交班，希望可以在接收到斷指時，就啟動這樣的照護程序，好好的保存這些殘肢，然後與病人一起送入手術室，保持殘肢在最佳的狀態下，提高接回的機率。

像是今年3月一名47歲的陳姓男子就是在工作時手指被機台夾斷，所幸在一連串的處理，最後手指順利接回。小港醫院急診科劉耀華主任提醒，發生任何肢體有截斷或切斷的情形發生，建議以生理食鹽水溼紗或乾淨布單包裹，再放到乾淨的夾鏈袋，保存於冰水容器，不可以直接浸泡在水裡，身體斷端部位則以壓迫性方式進行止血及包紮。