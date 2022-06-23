近日大陸多省的本土疫情日趨穩定，多地宣佈調降核酸常態化頻率或取消。例如22日湖北宣佈全省將核酸「三天一檢」調整為「五天一檢」；安徽合肥22日宣佈暫停7天一次的常態化區域免費核酸檢測。但深圳則再度趨嚴，23日公告從24日零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐大眾運輸、進入公共密閉空間等，從4月以來的72小時改為需憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（記錄）。

外界解讀深圳此次調整或與近日澳門的疫情形勢有關。據《人民日報》報導，澳門特區新型冠狀病毒感染應變協調中心21日新聞發佈會上通報，本輪疫情核酸陽性增至49例。

但整體來說調降核酸常態或放寬出行防控的省分城市仍是較多。例如武漢市民進入社區、社區、學校、機關及企事業單位、各類公共場所，乘坐公共交通工具等，可放寬至提供5日（120小時內）核酸檢測陰性證明或核酸已採樣資訊。但外省來（返）漢人員仍需提供48小時核酸檢測陰性證明，並落實「三天兩檢」，否則將被賦「灰碼」。

而稍早21日淮南也發佈通知，原定每5天1輪的常態化核酸檢測工作暫停。同時，落實分類出行政策，省內外低風險地區來淮人員也不再查驗核酸檢測陰性證明。