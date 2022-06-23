今天在大聯盟場上天使以5：0完封皇家，日本「二刀流」大谷翔平繳出8局13K無失分頂級表現，除拿下勝投還締造大聯盟102年以來新紀錄，而在昨天大谷敲出8打點仍輸球，投手群要負很大責任，沒想到天使立即進行「懲處」，昨天先發德梅斯(Reid Detmers)慘遭下放3A，諷刺的是他本季還投過無安打比賽。

Plenty of pregame #Angels reading on LHP Reid Detmers' demotion to triple-A, SoCal kids Matt Duffy and Michael Lorenzen reflecting on 2002 WS team, Jared Walsh coming with 1B of second cycle (re-cycle?) in 11 days, Mike Trout's day off and roster moves. https://t.co/uzlFQ4iyhU — Mike DiGiovanna (@MikeDiGiovanna) June 23, 2022

天使投手戰力從上季就是大隱憂，本季菜鳥先發德梅斯一度讓球隊看見希望，5月10日他對光芒投出無安打比賽，生涯前11場就達成，創隊史最年輕紀錄，不過自那場比賽後他表現一落千丈，6場先發0勝2敗，27局挨8轟、投出13次4壞保送，自責分率高達5.67，最短先發3.2局、最長6局，完全被打回4月模樣。

德梅斯4月一共先發4場，拿下1勝1敗，17.1局挨3轟、投出5次4壞保送，掉了10分，自責分率是5.19。而5月首戰對紅襪僅投4.2局失3分，沒想到接著對光芒一戰竟大殺四方，9局無失分表現讓自責分率直接從5字頭降到3，但現在看來只是曇花一現，身為聯盟二年級生的他恐怕得接受更多磨練才行。

這麼一來天使先發輪值岌岌可危，大谷目前繳出3連勝，自責分率降到2.90，肯定是不動主力，但從大都會換來的辛德加(Noah Syndergaard)仍找不回過往身手，目前戰績4勝6敗自責分率3.86，羅倫佐(Michael Lorenzen)雖有6勝也不夠穩，稱職的大概剩山多沃(Patrick Sandoval)，11場繳出3勝2敗，自責分率2.70。