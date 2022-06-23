歐盟執委會在周三提出一項具有法律約束力的目標，要在整個歐盟地區減半化學農藥的使用，以恢復自然生態，更好地保護土地健康，並恢復頻臨絕種的動植物生態圈。

歐盟環境委員會負責人Virginijus Sinkevicius告知路透，根據恢復棲息地的提案，歐盟國家將採取步驟，在2030年前將歐洲至少20%土地回復到自然，在2050年前要復原所有已退化的生態系。

在該提議中，化學農藥使用量到2030年要減少50%，在公園和保護區等敏感地方，將完全禁止化學藥物使用。

歐盟一名高級官員表示，研究指出殺蟲劑等農藥的減少使用，將導致農作物收成的下滑，但是他也強調，目前的新技術已經可以替代化學藥劑，並且不會影響糧食或花卉等的產量。

如果歐盟國家最終都同意該提案，上述的農藥使用規定將取代現有較寬鬆的法律規定。執委會也表示，現在歐盟各國的法律執行都相當不一致。

根據新的提案，未來各國政府都必須定期報告執行歐盟目標的進展。