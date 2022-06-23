首家臺灣創新板第一上市公司，錼創科技（6854），今舉行上市前業績發表會，錼創科技本次辦理現金增資6,305張，預計掛牌股本為10.7億元，最快將於今年第三季掛牌上市。

由於台廠在OLED顯示器遜於韓廠、中國廠商，寄望在mini LED、Micro LED尋求敗部復活，因此今日的上市業績發表會中，除了錼創的經營團隊之外，包括友達董事長彭双浪、惠特董事長徐秋田、富采董事長李秉傑等預計親自到場，上下游供應鏈全力相挺，站台的供應鏈市值合計2,000億元。

錼創科技成立於2014年，聚焦在次世代顯示器技術MicroLED開發研究及製造，主要有三大產品線，包括PixeLED Display on TFT、PixeLED Matrix on PCB以及μ-PixeLED on CMOS，分別應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等產品上。

MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點，相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。

錼創科技2019年建立第一條MicroLED生產線，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等完整的生產技術，且同時具備自製設備與調校能力，係目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商。錼創科技自行研發波長亮度高均勻性的6吋RGB LED 晶圓，以及高良率RGB MicroLED晶片，並透過巨量轉移搭配巨量檢測及巨量修補，根據不同客戶需求提供不同的解決方案，能使廠商加速進入MicroLED產業鏈，讓Micro LED產業得以更加蓬勃發展。

錼創科技董事長李允立表示，顯示器扮演著人機互動介面上重要的角色，具有多項優點的MicroLED顯示器結合大數據、物聯網等技術，能創造多元的終端應用，並在不久的將來走進大眾的視野。此外，各國政府與全球頂尖企業都在致力推動ESG相關作為，深具低碳排、低耗電等環保特性的MicroLED，更是實踐ESG概念的重要技術。目前，雖然已經克服技術問題，MicroLED還有個挑戰在於降低成本，錼創科技也提出大幅降低製造成本的完整解決方案，該解決方案涵蓋磊晶、晶片處理、巨量轉移以及模組設計，而錼創科技提供的解決方案，是產業中發展最領先，技術最齊全、應用層面最多元，這樣的技術與研發成果，已經受到國內外多家大廠的肯定，紛紛加碼投資，包含三星、友達、富采、光寶科等重量級產業巨頭都是錼創科技的董事會成員。