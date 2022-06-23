民進黨台南市立委賴惠員2019年在電視上「抹紅」當時正參與立委補選的無黨籍陳筱諭，陳女後來落選憤而提告，賴惠員1審遭依選罷法判4月徒刑，褫奪公權1年，案經台南高分院二審，23日開庭，賴當庭道歉認錯，並以雙方已達成和解，求法官作無罪判決，全案預定8月18日宣判。

賴惠員違反選罷法案台南高分院23日開庭審理，台南市2019年正值立委補選，賴惠員當時參加電視政論節目，在節目上手持「都是國共在操盤」手板，影射說道「大家也知道陳筱諭後面誰在操盤，這個很清楚」，主持人追問「誰在操盤？」她立刻回「當然是中共!」

賴在電視上的一席「抹紅」言論引發陳陣營不滿，認為該言論已意圖使人不當選，憤而提告違反選罷法。

案經法院審理，1審法官認定賴惠員意圖使人不當選而傳播不實，判處賴惠員4月有期徒刑，褫奪公權1年，她不服上訴，台南高分院23日開庭時，賴當庭道歉認錯，並以雙方已達成和解，求法官作無罪判決。

賴惠員在2審時表示，發前之前已善盡求證之責，曾私下向陳陣營相關人士求證，陳女陣營中的國民黨大老李和順與大陸政商關係密切，依據此作綜合判斷，並認為「抹紅」是指政黨傾向，為憲法所保障。

賴惠員解釋，受邀新聞政論節目評論民進黨分裂問題，言詞非針對陳小姐，也無使她不當選的念頭，對此案早城陳小姐的傷害，她知錯也認錯，請求法官給自己一個機會。

檢方卻表示，民代的言論與一般民眾不同，加上透過電視媒體散布，賴將陳抹紅為中共代理人或操盤手，一定會影響選民投票意願。

檢方要求法官維持1審原判，即使雙方已和解，也應考量正值年底選舉，作適當判決，以免影響台灣選風。

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