大S（徐熙媛）3個月前閃電和具俊曄梅開二度結婚，大S雖表示不辦婚禮也沒打算再生，昨(22日)化妝師好友則揭露了大S和具俊曄曾舉行私人家宴婚禮，當中一張大S秀出美背的照片格外受矚目，除了可見她確實已經恢復為纖瘦身形，在背上的3個刺青不僅暗示她當媽後對自由的渴望，六角星圖樣也暗示她心中永遠是自述的那位叛逆少女，對外星事物相當著迷。

喜歡刺青的大S，過去最有名的圖樣就是右手虎口上有一朵小花，過去她在演出《流星花園》時便常在螢幕上見到，而當年她與具俊曄相戀，情到濃時曾為具俊曄在腳踝上刺了和韓文「具」一樣發音的「九」，兩人分手後，大S便決定自己去診所去除刺青，沒想到讓大S在醫院發出慘叫，還當場推開醫生的手，最後打了好幾針麻醉才完成手術。

大S手上虎口的刺青過去常出現在她演出的戲劇中。（圖／中時資料照片）

2010年大S曬出和吳佩慈一樣姊妹鞋的照片，有人問她腳上的圖樣是否是刺青？她大方回應：「脚踝上確實是刺青，代表愛和桃花，其中有一個較不為人知的刺青是腰背上的兩隻兔子，六六和nana，我很愛小兔子~」。

大S早年分享過腳踝上刺青含意。（圖／翻攝自大S微博）

上月，經紀人曬出和大S合影，狂誇對方狀態極好，回春有如《班傑明的奇幻旅程》的主角，照片中可見大S左鎖骨上有新刺青，廖瑋琪解密，大S刺青文字與具俊曄相同，身上刺的「Remember Together Forever」，源自於他們24年前戀愛時最喜歡的歌曲〈Remember〉歌詞，這首歌對2人意義重大，「他們很喜歡這一句歌詞，所以選擇刺在身上」，而大S的刺青顏色還是具俊曄替她調色的。

大S近日與經紀人合影，左鎖骨上有新刺青。（圖／翻攝自hsushiyuan IG）

大S2017年曾曬過左肩上翅膀刺青。（圖／翻攝自大S微博）

昨化妝師曬出大S在婚宴上的背影，可見她僅部有個六角星圖樣，背上還有紫色翅膀與蝙蝠翅膀的刺青，據知大S曾表示自己非常喜歡外星人，一位法國人「雷爾」曾稱看過外星人，而外星人的船上就有這個六角星圖樣，至於左肩上的翅膀是2017年大S在當媽時去刺的，當時她強調：「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！！」，右肩膀上的蝙蝠刺青倒是首度曝光，左右肩上對稱都有翅膀花紋的刺青，更可見她對自由的嚮往永遠不變。