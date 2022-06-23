民安8號演習23日在桃園煉油廠演練，模擬台海危機升級，台灣遭到空襲等狀況。蔡英文總統表示，此次演習首度由國防部研議，加入戰時情況災害搶救。蔡總統呼籲，只要持續強化演練，一定能讓台灣面對各項挑戰，更加有韌性及應變的能力。

中央為提升國家關鍵基礎設施防護韌度，桃園煉油廠被選為演習地點，首次加入「戰爭」元素，演練戰爭發生造成各類災害景況，各單位依據戰時條件與災情進行綜合性災害搶救演練。除了中央部會官員，美國在台協會副處長柯傑民也到場觀看演練。

蔡總統說，面對瞬息萬變的國際情勢，以及氣候變遷的影響，不論是軍事威脅，都是要謹慎防範的重要議題，守護國家國民安全，除了軍警消等政府機關，全體國人也必須具備災防意識。她說，這次的演習，首度由國防部研議，加入戰時情況災害搶救作為，並由桃園市政府主導，將跨區救災能量整合，以及民防團隊運用納入檢驗，最重要的，強化中央到地方的統籌能力以及全民防衛動員量能，確保各級政府不論戰時、災時，都能發揮功能，維持社會民生正常運作。

蔡又說，演練中，大家反應都非常迅速，值得肯定，相信只要持續強化演練，將災防意識落實在日常當中，一定能讓台灣面對各項挑戰的時候，更加具有韌性及應變的能力，也更能夠保障人民生命財產安全。

桃園市長鄭文燦也說，俄烏戰爭後，大家發現國家韌性非常重要，而桃園煉油廠是北部地區最大油品供應地，周邊蘆竹、龜山、桃園民眾高達75萬人，煉油廠發生災害，影響非常大。選擇桃煉廠提升韌度，這次演練包括戰時情況，假想戰爭期間災害演練結合各單位。