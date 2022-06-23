大陸商務部今（23）日舉行例行新聞發佈會上，被問到美方日前表示正考慮就放寬美國對大陸關稅一事做出決定。請問一旦達成後中方將如何回應、是否也會相應並做出關稅調整？大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利於大陸，有利於美國，有利於世界。

據央視引述束玨婷說，在當前高通膨形勢下，早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。