恩恩案燒不停，恩恩爸提出7疑問3要求，要新北市長侯友宜道歉、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清下台負責，以及提供新北市府內部調查報告，並擬對新北市府提告，對此，新北市長侯友宜今在疫情說明會上回應，司法調查是公正客觀第三方，由司法釐清事實才能有客觀標準，只要司法調查完成，該負的相關責任包括他在內都沒有例外。

而侯友宜因恩恩案網路好感度驟降，並引發藍綠攻防，被問到是否會擔心影響年底選情，侯回應，「所有調查他都給予尊重，最重要的是好好做事，把我該做工作努力做好。」

侯友宜說，消防局電話錄音曝光後，對家屬以及相關同仁產生困擾甚至傷害，出現很多似是而非的論調，造成社會紛擾，市府有責任再度說明事實真相，避免以假亂真的消息來繼續傷害家屬與同仁。

黃德清重申，「新北市沒有自創的SOP」，疫情期間病患後送機制完全按照中央指引，基隆、桃園當時也一樣按中央指引辦理，恩恩案發生時消防局有積極主動協調雙和醫院，強調恩恩案後中央才修改後相關指引，放寬民眾就醫方式，除打119也可自行前往就醫。

陳潤秋表示，4月14日當天新北確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，衛生所、衛生局電話量也隨著暴增，當時同仁都在崗位上處理確診者、居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及答覆各種民眾進線詢問的各種相關問題，電話無法接通是因為佔線，絕非唱空城計。

陳潤秋說，當天雙和醫院有急診醫護確診，急診採取分區消及降載措施，晚間6點25分消防局聯絡衛生局，衛生局人員立連絡醫院安排專責病房收治。

至於連續過程中為何需要不斷重複訊息，陳潤秋說，依照中央疫指揮中心對於傳染病管理通報，確診者管理必須需在中央法傳系統查詢，接觸者管理則是在Trace系統這兩套系統互不相通，需要輸入個資才能查詢，而若要安排送醫，處理人員在交接過程也需要確認患者身分，以避免錯誤。

而衛生局陳潤秋再度說明說，新北市衛生局表示，目前使用的電話系統是2015年建置，沒有設置錄音系統，除了少數稽查、檢舉專線有外掛錄音設備，遇有爭議案件需要時才會啟動。一般行政電話包括專責處理防疫業務的疾管科電話及中和衛生所沒有設置錄音系統，所以沒有任何錄音檔。

對於消防局第一通接線執勤人員有明確把恩恩意識不清狀況轉達給施小姐嗎？消防局秘書林世明說，在第一通報案電話進線119之後，現場同仁都清楚了解是危急個案，就很積極聯絡衛生單位與雙和醫院。

媒體並追問，恩恩爸稱市府近期都沒人與他聯絡，是否已中斷跟恩恩爸的溝通，陳潤秋說：「尊重」，一直以來市府都非常關心恩恩爸，從恩恩住院開始，衛生局與社工都全力協助並與他保持聯繫，後續消防局、衛生局以及社工也都有持續多次聯繫，雙方溝通管道是暢通的，如恩恩爸有任何問題都可以隨時跟市府聯絡。