為吸引更多優秀學子就讀海事校院，交通部航港局於今(23)日在博幼基金會全臺17個中心據點聯合舉辦之線上畢業典禮，廣宣「海員新星培育計畫」，並鼓勵畢業生們選填海事職校航輪科系，一起成為耀眼的海員新星。

國中會考甫公布成績，並將於6月底選填志願，航港局為了鼓勵應屆畢業生選填海事職校航輪科系，特別與博幼基金會合作，於該基金會全臺17個中心據點聯合舉辦之線上畢業典禮中進行推廣，共計203位基金會輔導之國中畢業生參加，也是航港局首次採大規模線上方式宣傳計畫，航港局也特別邀請職業達人張齡藝及廖翼霆分享商船船員生活及學業甘苦談，讓年輕學子更了解船員的培訓歷程及海上服務的經歷，增加畢業生選填海事校院航輪科系意願。

航港局也再次強調，現代化的科技船舶使船員的工作環境安全、舒適，加上船員具有高度專業性及獨特性，畢業後起薪高於大部分職業，歡迎國三及高三畢業生們，優先選擇就讀海事職校航輪科系。最後，航港局也歡迎有興趣的學生及家長們，一起加入與了解海員行業，讓臺灣航運產業的發展更加燦爛。