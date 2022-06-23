第3劑接種率近7成 長者6/30前接種可領500元禮券國內疫苗接種作業持續進行，目前第3劑接種率將近7成，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在衝刺青少年第3劑接種率，並呼籲只要滿間隔的民眾，就趕快接種第3劑；尤其65歲以上民眾，6月底前無論接種第1、2、3、4劑疫苗，都可以領取500元以下宣導衛教品。

指揮中心統計，國內昨天（22）接種14萬1711人次。莊人祥表示，其中接種最多的是第2次追加劑（第4劑），共11萬0579劑。目前國內疫苗涵蓋率為第1劑91.21％，第2劑82.83％，第3劑69.68％。

國內第3劑疫苗接種率將近7成，莊人祥指出，目前針對12到17歲青少年第3劑正在衝刺，其他年齡層如果要衝到75％接種率，要請民眾滿間隔就趕快去打，尤其是65歲以上民眾，6月底前無論接種第1、2、3、4劑，都可以領500元衛教宣導品，請踴躍接種。

時代力量立委陳椒華今天表示，民眾接種疫苗後出現不良反應，申請受害救濟過程也遭遇困難，呼籲衛福部優化審議流程，讓受害者盡早獲得賠償。莊人祥回應，民眾依規定填寫申請文件後，後續由委辦單位協助調閱病歷，有些人病程比較長，時間可能拖比較久，至於後續審議就比較快，目前也在逐步加速，並擴充了委辦單位的人力，包括調閱病歷和行政工作都在積極進行。

莊人祥補充說明，國內的預防接種受害救濟判斷機制，都是根據世界衛生組織預防接種不良事件因果關係評估準則來進行，針對「無法確定」者也會盡量衡酌，讓民眾可以獲得一般的補助。