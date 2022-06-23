結合在地資源發展海洋永續環境教育的宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小，今年8月1日起將延伸成國民中小學，該校6年級畢業生都雀躍不已，可以直升國中，繼續航向藍海、無限探索。（岳明國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

結合在地資源發展海洋永續環境教育的宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小，今年8月1日起將延伸成國民中小學，該校6年級畢業生都雀躍不已，可以直升國中，繼續航向藍海、無限探索。（岳明國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

結合在地資源發展海洋永續環境教育的宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小，今年8月1日起將延伸成國民中小學，該校6年級畢業生都雀躍不已，可以直升國中，繼續航向藍海、無限探索。（吳佩蓉攝）

2001年起實驗教育在宜蘭生根發芽，宜蘭縣政府孕育了全國第1、2所公辦民營實驗小學、國中小等創舉；其中，結合在地資源發展海洋永續環境教育的岳明國小，今年8月1日起將延伸成國民中小學，該校6年級畢業生都雀躍不已，可以直升國中，繼續航向藍海、無限探索。

蘇澳鎮的岳明國小是2016年全國首創，由一般小學轉型成公辦民營小學，因地理位置，緊鄰102公頃的國家級濕地「無尾港水鳥保護區」，是蘭陽平原東南角臨海的小學，結合山、平原及海的特殊地景資源，發展生活大師、美麗家園、山野教育及海洋教育4大主題課程。

校長黃建榮表示，一開始是從小學開辦，迄今已經6年了，想到畢業生到了國中又要回到一般體制內課程，感到可惜，希望校內課程能延續到國中，至少1至9年級的課程可以銜接，於是3年前就跟教育處提出改制中小學的申請，經過3年的努力，終於通過縣府核定，於今年8月1日改制成中小學。

黃建榮指出，主要以將畢業的小六生直升國中部為優先，未來將逐年增設1班，每班人數約20人。該校6年級學生表示，原先快畢業了即將離開學校，心情滿低落的，但得知可直升學校的國中部都雀躍不已，可以繼續上喜歡的課程及有熟悉的老師、學習環境，直呼太幸福了。

縣府教育處實驗教育中心主任林武聰表示，因岳明國小專注在海洋跟山野等教育上，老師與家長們一致認為這麼棒的教育模式可延伸到國中，因此尋求法令規定， 歷經3年努力，跟學校協調如何突破少子化、偏遠地區等困境。

林武聰指出，因蘇澳鎮已有南安、馬賽及蘇澳3所國中了，考量資源配置及學生數掌控、公平性的問題，才需較久時間說服縣政府，很明確需要1所實踐教育的國中，經專家小組達成共識，一致覺得可嘗試，故該校通過核定，於8月1日改制成為國中小學。