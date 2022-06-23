疫情紅利已消失，華碩(2357)今年持續實踐「難行門」理念，今宣布推出榮獲2022德國iF及紅點設計大獎肯定的創作者筆電—Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)與Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)。搭載第12代Intel Core i9-12900H處理器與NVIDIA專業級顯示卡，輕鬆處理繪圖多工任務。32GB LPDDR5記憶體與疾速1TB PCIe 4.0 Performance SSD，快速存取大容量檔案；生動的OLED螢幕具備劇院級100% DCI-P3色域，並通過PANTONER色彩準確度及德國萊因/SGS護眼雙認證，兼具高效能與絕美顯色，為創作提供無與倫比的極致效能。

華碩今年設定積極成長目標外，亦看好數位轉型及疫後的遠距辦公混合新常態對消費型PC市場的長期正面效益，同時積極在商用PC領域擴展。全年華碩筆電出貨高標將朝上看2400萬台邁進。

華碩今推出榮獲2022德國iF及紅點設計大獎肯定的創作者筆電—Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)與Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)。搭載第12代Intel Core i9-12900H處理器與NVIDIA專業級顯示卡，輕鬆處理繪圖多工任務。32GB LPDDR5記憶體與疾速1TB PCIe 4.0 Performance SSD，快速存取大容量檔案；生動的OLED螢幕具備劇院級100% DCI-P3色域，並通過PANTONER色彩準確度及德國萊因/SGS護眼雙認證，兼具高效能與絕美顯色，為創作提供無與倫比的極致效能。

專為創作者量身打造的Zenbook Pro 16X OLED蘊藏頂尖效能與創新設計，全金屬一體式機身外層採用防指紋科技黑塗裝，並以航空級6000系列鋁合金進行CNC加工，堅固耐用，發光「A」字LOGO外蓋標誌，更顯質感。配備NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，輕鬆繪圖；16吋16:10 4K OLED HDR窄邊框觸控螢幕，色彩鮮豔逼真，實現極致視覺體驗。直覺易用的ASUS Dial繪圖旋鈕可自定義功能，透過指尖直覺精確操作創作軟體，實現高效率與超流暢的工作流程。

ASUS IceCool Pro散熱系統與AAS Ultra設計增量30%氣流通過，有效解決散熱，14.5公釐抬升設計將鍵盤傾斜7度，符合人體工學。White-RGB ASUS智慧燈效系統呈現多種互動/提醒效果，亦可自訂各種動態燈效模式，營造專屬空間氛圍。