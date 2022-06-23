台中市接連2天開設47處莫德納疫苗快打站，為65歲以上長者、55歲以上原住民打第4劑，22日接種達6萬3012人，23日中午前也已完成3萬8829人接種。（台中市政府提供／馮惠宜台中報導）

由於長輩反應熱烈，台中市政府也立即推出優化措施。（台中市政府提供／馮惠宜台中報導）

台中市今(23)日新增7001例本土個案，新增確診人數已連續第十天高居全國第一位；台中市接連2天開設47處莫德納疫苗快打站，為65歲以上長者、55歲以上原住民打第4劑，在祭出2劑快篩劑、500元禮卷鼓勵下，長輩排隊人潮依舊滿滿滿，首日接種達6萬3012人，今日中午前也已完成3萬8829人接種，流程優化後，已大幅縮減等待時間。

台中市副市長陳子敬表示，台中市新增7001例本土個案，對照上週四確診數字減幅約在25％左右，顯示疫情持續穩定減少。台中市衛生局副局長邱惠慈指出，今日新增確診中6604例為快篩陽確診，佔 94.33％，另，中央也公布台中市新增11例死亡個案，年齡界於61歲到95歲，全都有慢性病或癌症病史，其中有8人沒接種過疫苗，只接種1劑疫苗的有2人，接種3劑的有1人，死因是呼吸衰竭合併新冠肺炎感染。

陳子敬也說，台中昨、今兩日針對65歲以上長者、55歲以上原住民，啟動47處第四劑莫德納疫苗快打站，謝謝市民朋友踴躍施打，昨天47處快打站施打數高達6萬3012人，到打率高達65.4％，刷新紀錄。以台中市65歲以上長者41萬1607萬人計算，昨日一天的單日接種率就增加15.4％，推升65 歲以上長者第4劑接種率達到18.86％。

民政局長吳世瑋說，由於市民朋友反應熱烈，昨日各快打站湧現排隊人潮，市府第一時間立刻優化流程，今天各快打站增設注射線、調整等候區在有遮避的陰涼處、增派人手引導動線、並增設遮陽棚及水冷扇等，有效舒緩排隊情況，統計至今日中午為止，施打人數達到3萬8829人，比昨天增加3％，不過，今日現場排隊時間大幅縮短，人潮獲得明顯改善。