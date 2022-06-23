嘻哈歌手YELLOW黃宣多才多藝，身兼歌手、模特兒、製作人等多種身分，近來不僅入圍金曲歌王，還將擔綱金曲紅毯主持人的重責。金曲獎前夕，黃宣接受本報邀請拍攝羅杰杜彼（Roger Dubuis）腕表時尚專題，以酷炫的時尚裝扮搭配要價逾300萬元的名表，詮釋奢華前衛的嘻哈時尚。

YELLOW黃宣今年除了入圍金曲獎歌王，還將擔任金曲獎的紅毯主持人，是豐收的一年，佩戴要價逾3百萬的羅杰杜彼（RogerDubuis）王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪陶瓷腕表，奢華破表。（JOJ PHOTO攝，圖片企劃／中時時尚，服裝提供／VERSACE）

說話像連珠炮的他笑說，今年金曲入圍者的人數超多，主持紅毯必須在很短的時間內介紹所有的入圍者，因此說話快是一大優勢，他還刻意拉高音量，用主持人的語氣加強：「做足功課，做好自己，照顧別人」，頗有綜藝天王的氣勢。

黃宣說話口若懸河、字字珠璣，還幽默地說要用自己閃亮亮的光頭照亮紅毯，但其實他從小從未在演講比賽拿過名次，因此受邀擔任金曲紅毯主持人，連他自己也很驚訝，不排除透過這場主持金曲紅毯的初體驗，開發自己的主持潛能。

黃宣早期以幕後作曲製作為主，很早就嶄露過人的才華，2019年以〈不開燈俱樂部〉拿下金曲最佳單曲製作人獎。近幾年黃宣走到台前成為歌手，以標誌性光頭造型讓人留下深刻的印象，加上他勇於嘗試復古、嘻哈、牛仔等多元時尚造型，渾身散發時尚魅力。

他透露，其實他的長髮造型更師，常被大家稱讚很像言承旭、潘瑋柏，不過光頭造型為他帶來好運，不但擁有好人緣、異性緣，今年還首度以《BEANSTALK》入圍金曲獎歌王，因此短期內不會改變光頭造型。

羅杰杜彼王者系列Excalibur Monobalancier黑色陶瓷單擺輪腕表，201萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼王者系列Excalibur Monobalancier黑色陶瓷雙陀飛輪腕表，835萬5000元。（Roger Dubuis提供）

黃宣佩戴羅杰杜彼（Roger Dubuis）王者系列Excalibur

Monobalancier王者系列單擺輪陶瓷腕表，是品牌繼去年發表王者系列Excalibur Double Tourbillon雙陀飛輪腕表，奠定在表壇的領導地位之後，加碼將黑色陶瓷運用在高複雜腕表上，由於陶瓷擁有比精鋼高四倍的硬度，更加堅固耐磨，製造過程更加繁複，所需工時是一般精鋼的六倍，打磨工序的時間也比其他材質還要多出十倍，不僅奢華，且更加時尚。

羅杰杜彼王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪自動上鍊腕表，鑲鑽版252萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪自動上鍊腕表，玫瑰金版231萬元。（Roger Dubuis提供）

另一款則是今年才在WW表展發表的全新王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪玫瑰金腕表，搭載RD720SQ自動上鍊機芯，性能再升級，動力儲存增至72小時，快拆表帶的設計可以搭配各種時尚造型，與黃宣的多變時尚十分相襯。