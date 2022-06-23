今嘉義縣政府在縣府中庭舉辦「足繫新南向 發光在嘉義」記者會，宣告全民運賽事新南向國家五人制足球交流賽即將開始！（呂妍庭攝）

今嘉義縣政府在縣府中庭舉辦「足繫新南向 發光在嘉義」記者會，並由嘉義縣長翁章梁率領貴賓進行開球儀式，宣告全民運賽事新南向國家五人制足球交流賽即將開始！（呂妍庭攝）

嘉義縣今年承辦全民運動會，配合新南向政策，嘉縣創全台之先，首次舉辦以新南向國家國籍為主的五人制足球交流賽，透過台灣外籍工作者發展協會幫忙宣傳下，很快就有多達70多隊的移工、外籍學生組隊報名，今縣府舉辦記者會，嘉義縣長翁章梁說，藉全民運舉辦新南向國家五人制足球賽，是嘉義縣的榮幸，也是台灣體壇最有創意、最有意義的一大盛事。

負責主辦新南向五人制足球的南興國小校長莊政道說，這次報名隊伍以泰國、越南各20多隊最多，印尼次之，因受限場地及比賽天數，分成南北兩區進行初賽，再從每區遴選3隊共6隊參加總決賽，總決賽則配合全民運，10月8日、9日在中正大學體育館舉行。

莊政道說，相當台灣人對球棒的熱情，東南亞許多國家對足球有一分狂熱，許多移工在台灣仍持續玩足球、自辦比賽，只是移工們要找到適合球場並不容易，不過即使比賽地點可能賽前幾天才確定，需跨縣市舟車勞頓移動也甘之如飴。

本次比賽的獎品非常豐富，參加預賽隊伍每隊補助新台幣1萬元，每區前8名均頒發獎杯、獎品，晉級總決賽並完成出賽隊伍每隊再補助2萬元，另新南向決賽隊伍比賽期間供膳宿及交通，除每隊頒發獎杯及獎品外，同時給予每一參賽的隊職員每人一個紀念背包。

另為能讓新南向國家隊職員能進一步認識嘉義縣，除了用嘉義縣特產阿里山高山茶禮盒、莊家方塊酥、太保市農會豐禾日粒禮盒當獎品外，賽後還會招待進入總決賽的參賽隊伍前往阿里山鄒族部落旅遊，再贈送每人1盒曾獲水洗咖啡「金質獎」的阿里山獸泉咖啡。

翁章梁說，全台移工約有70萬人，今年特別創全台首例，由官方舉辦新南向國家五人制足球交流賽，邀請移工參與台灣體育盛事，展現嘉義縣對新南向國家的重視與友善。

今縣府在縣府中庭舉辦「足繫新南向 發光在嘉義」記者會，並由翁章梁率領貴賓進行開球儀式，宣告全民運賽事新南向國家五人制足球交流賽即將開始！