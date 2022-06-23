為服務鄉親接種疫苗，24日至26日共加開10場大型BNT或莫德納疫苗社區接種站。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣23日新增1158例新冠肺炎本土確診案例，分別為574名男性和584名女性，年齡分布在0至99歲，12歲以下179人，65歲以上99人，多數集中18至64歲青壯年，約占68％。截至22日為止，新竹縣今年累計確診人數為8萬7221人。

新增1158例地區分布為竹北市421例、竹東鎮225例、湖口鄉154例、新豐鄉107例、新埔鎮57例、關西鎮47例、芎林鄉53例、橫山鄉29例、寶山鄉32例、北埔鄉14例、峨眉鄉3例、尖石鄉9例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1508人，居家照護列管人數6622人。

竹縣衛生局說明，為服務鄉親接種疫苗，本周五至周日(6／24-26)共加開10場大型BNT或莫德納疫苗社區接種站，除湖口聖母診所場次已預約額滿，婦幼館仍有部分名額可提供預約外，其餘場次均提供縣民隨到隨打服務。衛生局呼籲鄉親踴躍接種疫苗，也提醒長者把握6月底前最後周末完成疫苗接種並把好禮帶回家。

衛生局提醒，曾經確診的民眾，建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考。若是接觸者，則應於結束居家隔離／居家檢疫／加強自主健康管理／自主健康管理／自主防疫且無疑似新冠肺炎感染症狀後，再行接種。