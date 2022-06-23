全球通膨持續走高，多國央行紛紛採取更加鷹派的行動對抗通膨，而這也造成對於未來景氣恐步入衰退的擔憂，全球股債市在種種負面因素打擊下，從5月份的反彈走勢轉為震盪走低。面對充滿挑戰的第三季，野村投信認為，通膨將持續位於高檔，聯準會積極升息與縮表短期內也難以立即壓抑高漲的通膨壓力，而在震盪的投資環境下，建議透過增持高評級或低波動資產來建立防禦型部位，再尋找機會進行戰術性的資產輪動。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，通膨壓力在多項因素推升下有如滾雪球般越演越烈，而高通膨環境可能持續比預期的更久。可能使通膨更長久的因素，首先是美國的薪資增幅，到目前為止，實質薪資成長是負數，要求薪資調升的壓力可能會越來越大；其次是來自服務業的通膨增溫，與家電等一般商品的漲價相比，服務業的價格上漲具有僵固性，不易回跌，而目前美國服務業通膨仍在成長中；此外，美國家庭開始調高對於通膨預期，以及美歐央行貨幣政策退場速度仍緩慢，也讓高通膨可能會延續更長的時間。

高通膨將影響家庭支出，也會打擊消費者信心，對經濟造成不利的影響，可以肯定的是，聯準會仍將持續升息，未來不排除仍將出現升息三碼的情況，另外聯準會也會縮減資產負債表，這將使得金融市場整體的流動性受到影響，基本面最弱的資產將面臨壓力。

周文森指出，央行急遽升息往往會引發經濟衰退，這也是近期市場投資氣氛轉趨悲觀的主要原因之一，所幸目前整體的經濟狀況仍算穩定，良好的家庭財富狀況與房地產市場給予基本面重要支撐。但不容否認的是，全球經濟成長動能確實趨緩，而對於高通膨與經濟前景的擔憂將持續籠罩金融市場，並造成市場持續波動。

因此，第三季的投資對策將著重在資產的穩定度，以低波動資產，如優質高股息股票與分散風險的多重資產基金做為核心資產，建立防禦型部位。就股市而言，短期內仍偏向震盪整理，將持續反映經濟成長走緩與企業獲利成長下調等不利因素；而去年即已回檔整理的中國股市，在政策面支持、經濟周期性復甦、重點產業結構性成長以及與美國關係出現改善契機等正面因素支持下，是相對看好的標的。債市方面，因市場擔心經濟衰退，公司債利差將擴大，不過，當通膨出現觸頂跡象後，將是不錯的進場時機，剛開始投資級債表現較佳，隨後非投資等級債將逆轉並領先。