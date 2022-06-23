猴痘疫情入侵亞洲，台灣今天正式將猴痘列為第2類法定傳染病，由於防疫保單條款載明只要被指定為法定傳染病即為保障範圍，也就是說，民眾若在境內不幸確診猴痘，可申請防疫險理賠。

猴痘疫情入侵歐美及亞洲多國，新加坡、韓國均已通報出現猴痘確診案例，台灣上週通報1例疑似個案，但已排除，衛福部疾管署今天正式將猴痘列為第2類法定傳染病。

產險業者指出，根據防疫保單條款，所保障的法定傳染病範圍多半為中央衛生主管機關依傳染病防治法第3條規定所稱之傳染病，也就是說，防疫險並非只保障COVID-19，如今猴痘正式列為第2類法定傳染病，未來若台灣境內出現確診案例，依條款防疫保單的確要理賠。

業者表示，台灣目前還沒有猴痘確診案例，將持續觀察各式疫情發展現況。

今年防疫保單理賠正式跨過百億大關，產險業者已在研議申請收回特別準備金及增資，根據金管會統計，今年截至6月20日，一般法定傳染病防疫險承保件數達376.8萬件、保費收入新台幣35.61億元，理賠件數31.49萬件、理賠金額112億元，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的3.14倍。