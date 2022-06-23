經濟部將修正再生能源發展條例部分條文，新增新建建築物及既有建築物翻修改建，應設置太陽光電發電設備，市場預期，未來幾年，儲能設備及智慧能源管理系透將成市場新商機。

中保科技副董事長林建涵指出，中保科旗下與新加坡商合作的星生方案，聚焦建築能源管理系統，幫新建築打造能源儲能管理系統，今年更全力發展智慧建築儲能系統商機。

中保科是在2020年，和新加坡星生能源集團合資成立 「星生方案股份有限公司」。

星生方案儲能系統的戶用儲能系統，可提供綠能發電系統整合 : 4組太陽光電輸入；需量反應、即時備轉：商用電源輸入；12kW蓄電池連結；5.5kW獨立出力輸出及外部電源自動切換開關等功能。

市場統計，太陽能廠案場過去每年約5-8間左右上下，但隨著ESG減碳意識高漲，太陽能新廠紛紛成立，市場案場量大爆發，觀察市場需求量成長3成以上。

中保科表示，未來無論是建築大樓或是工廠要建設太陽能廠，都要面臨周界管理問題，尤其一些銅價、原物料高漲，電纜偷竊案件頻傳，因此也帶動這些能源大型案場周界安全解決方案。

目前來看，已有不少外商能源公司要裝設太陽能設備，都要求必須同步導入大型場域周界管理解決方案。

林建涵表示，中保科技具備一條龍整合平台的能力，可以協助客戶從養地，到建築屋頂綠能的規劃，從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，在建築物應設置太陽光電發電設備的政策下，搶攻綠能商機。