副總統賴清德今在總統府大禮堂與臺北市福林國小少棒隊合影，為其即將代表我國參加2022年世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽加油打氣，並祝福同學們一路平安，過關斬將，將冠軍盃帶回來。

賴清德致詞時首先代表蔡總統恭喜同學們，非常不容易贏得謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍，取得臺灣代表權，6月26日即將前往韓國爭取亞太代表權，進軍威廉波特贏得世界冠軍。他祝福大家一路平安，過關斬將，將冠軍盃帶回來。

賴清德指出，學校要養一支棒球隊，到處征戰，所耗費的資源非常大，除了校長在社會上的努力外，陽信銀行也幫了非常大的忙，在地企業幫助在地學校，鼓勵在地孩子。對此，副總統表達肯定之意。

賴清德提到，福林國小在李嗣蕙校長帶領之下，是文武全才發展的學校，不僅體育表現傑出，在老師用心教導及家長支持之下，得到很好的教育環境，他感謝李校長的辛苦以及教練、老師們的辛勞，「非常謝謝你們」。

賴清德表示，這一趟前往韓國，除了經費的困難外，在疫情期間入出境、在當地生活，以及多天的比賽，都不是簡單的事情。這個過程中，除了校長、教練以外，家長們也都從中穿針引線，協助解決各種困難，展現團結精神，就是為了孩子們可以快快樂樂地出門及參與比賽，這樣的精神讓他非常感動。

副總統期勉同學們，未來不論是繼續打棒球，進入職棒、城市的棒球隊，或是轉到其他領域都很好，他也給予大家祝福。