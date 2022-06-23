達麗(6177)總投資額逾20億元、北高雄市最大百貨商城的「岡山樂購站前廣場」今(23)日正式開幕，董事長謝志長說，此一商場不同於市區百貨商場，定位為社區型的消費中心，除了完善大岡山居民的生活機能，也讓高雄時尚版圖向北拓展，對未來營運表現有信。

達麗在2018年拿下的「岡山樂購站前廣場」，占地約達1.25萬坪，此一商場是由達麗建設成立子公司達麗米樂專事負責，其中達麗建設握有6成股權、4成則由有經營商場實績的田米樂公司持有，並在今年加入達麗建設營運貢獻。

樂購廣場是北高雄首家結合影城的大型購物商場，結合各類流行時尚品牌，3C科技、兒童親子樂園及大型生活主題店。秀泰集團斥資1.5億元在樂購廣場內打造首座精品級影城，這也是秀泰在全台的第17座影城，6月8日在高雄岡山秀泰影城試營運推出百元看電影活動，三日售出超過1萬6千張電影票，締造單日千人排隊四小時的買票盛況，經過兩周暖身調整，今日正式開幕。

對於未來房市的看法，謝志長說，任何打房政策對房市都有短暫的衝擊，但還是要看市場資金和利率的情形，台灣房市近年大好的原因，是企業回流，市場需求高所造成的，自己擔心的並不是升息循環，而是企業是否會產生外移。今年下半年房市，他認為價格應該能維持住，成交量則應該會比去年少。