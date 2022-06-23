陳柏霖（右）、劉冠廷2人在節目中展現絕佳默契。（粘耿豪攝）

陳柏霖帶著柴犬Afirui登場。（粘耿豪攝）

陳柏霖帶著柴犬Afirui登場。（粘耿豪攝）

陳柏霖首度挑戰實境節目《極島森林》。（粘耿豪攝）

劉冠廷是《極島森林》首位嘉賓。（粘耿豪攝）

陳柏霖首度主持LINE TV實境節目《極島森林》造訪台灣秘境，今（23日）與首位嘉賓劉冠廷、柴犬Afirui出席媒體茶敘，2人之前接連確診，有沒有感受到明顯後遺症？陳柏霖表示自己從確診到現在都沒有太大不適，但聽說有些人會出現當機、腦霧等症狀，「我好像是還好...就是...」，然後突忘記要說什麼，他害羞的說：「這應該就是腦霧的狀況！？」

2人在旅行過程中展現絕佳默契，都讚對方是最佳旅伴並給彼此滿分，至於有網友拱2人拍BL劇，陳柏霖慌張地笑說：「我都40歲，是M（Man）了，BL劇還是讓給年輕的小鮮肉吧。」

陳柏霖與劉冠廷在節目中挑戰殺價、搭帳篷、生火、種樹等技能，被問到最無法接受的任務時，陳柏霖坦言目前還是無法接受打獵活動，劉冠廷則是因為會殺螃蟹而被陳稱讚為最幸運的節目嘉賓，劉冠廷笑說：「我當時只想到要殺了牠（螃蟹），但一看到牠手都斷了，我就開始恍神。」

陳柏霖透露除了《極島森林》外，也很認真追庹宗康、姚元浩、炎亞綸的《來吧！營業中》，至於想挑戰哪個職位？他笑說自己最適合當客人，並稱讚每次看到姚元浩的料理都忍不住食指大動。