「最美性學博士」許藍方去年捲入小三疑雲，雙方最終鬧上法庭，被正宮提告並且求償300萬，目前官司仍在進行中，而許藍方日前開庭時，透露戶頭剩7千多元，因此不得已跟律師解除委任關係，此事引發熱議，至今事件仍持續延燒，日前許藍方發表了6點聲明，近日更受訪澄清沒脫產也不是沒賺錢，公開了每月收入不超過6位數，但也表示扣除基本開銷，真的很難存錢。

許藍方與已婚醫師的正宮對簿公堂，開庭時坦言自己存款不足，所以跟律師解除委任關係，同時被挖出上個月在節目上被開整人玩笑遭朋友假借錢，意外透露所剩不多的財產都被媽媽拿走，許藍方近日接受《聯合報》訪問，解釋了部分疑慮，她認了因為過去遭到詐騙150萬，媽媽就不再讓她處理財務，要她將戶頭的錢都交給她，每個月只給許藍方一定額度的金錢應急，主要是擔心她哪天一個不小心流落街頭，而原本戶頭還有20多萬，支付掉一筆20萬的費用後，才會剩下7千多元。

而她人氣不俗又是小S節目《小姐不熙娣》班底，被質疑怎可能身上沒錢？許藍方解釋她從沒說過自己沒賺錢，但坦言每集通告費都遠低於行情，而她是心甘情願接受這個條件，理由單純就是因為喜歡小S及這個節目，也澄清其他工作的收入是陸續進帳，早前確實戶頭剩7千多元，但不會一直只有這樣。

至於被詐騙過150萬，許藍方也曾在節目上公開還原過始末，透露當時對方假借某個藝人名義，說是「外面的家庭」急需用錢，因為對方說的跟那位藝人的形象相符，又表示沒拿到錢的話「生活會過得很慘」，許藍方因此相信並且借錢給他，甚至連保險都拿去貸款。

許藍方解釋，她之所以三番兩次借錢給對方，是因為一開始還有拿到還款，是直到接到警方通知，被告知對方是詐騙集團，她才驚覺受騙，並且發現受害者不只她一個，對方騙了4、5個人，其中一個人還被騙了500萬之多。