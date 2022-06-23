兩人還多次就近到台中市港區藝術中心地下停車場車震，遭到檢舉。（陳世宗攝）

台中市警局清水警分局一名已婚蕭姓男警官，和同單位已婚馬姓女警官傳出不倫戀！兩人2年多來頻繁暗通款曲，曾多次到市區摩鐵幽會，還就近到台中市港區藝術中心地下停車場車震。警方表示，市警察局督察室上個月接獲檢舉，派出靖紀小組跟監到汽車旅館，男方坦承婚外情，兩人已從清水分局被調到市警局與大甲警分局任職。

清水警分局蕭姓與馬姓男女警官婚外情案！五個月間就在台中市警界傳開來，海線地區的警界議論紛紛！警方指出，40多歲的蕭姓男警官2020年擔任主管時，30多歲馬姓女警官到該單位任職，因女方長的活潑外向，並常與男同事餐敘，男方外型斯文兩人互看對眼，即展開不能曝光的「不倫戀」。

員警透露，男方的妻子是全職家庭主婦，婚後育有3名孩子，男方在工作上明顯偏袒女方，考績也會護航引起同單位同事強烈質疑。不倫戀東窗事發後，警界同仁都替男方妻子打抱不平；男方平常生活相當節儉都騎機車上下班，每次幽會開房都開女方的轎車，甚至兩人到摩鐵休息的費用都由女方支付。

清水警分局強調，這起警界不倫戀，由台中市警察局查證屬實後，當事人雙方均已受到懲處，並調離原單位及調整非主管職務；分局利用各種機會宣導同仁平常應潔身自愛、珍惜工作與家庭關係。