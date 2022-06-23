宜蘭縣今天（23日）新增859名確診個案，並新增4名死亡個案，縣長林姿妙表示，宜蘭縣已連續1周，每天的確診人數在千人以下，但疫情仍未穩定，請民眾持續配合防疫措施；第18波學童快打站7月2日起提供服務，請尚未接種完整疫苗的民眾前往施打。

衛生局表示，目前疫苗施打情況如下，65歲以上長者與醫事相關人員施打第4劑，5歲至11歲兒童施打第2劑，12歲至17歲青少年施打第3劑，疫苗種類有莫德納和BNT可供選擇。

衛生局提醒，5歲至11歲兒童施打的第2劑疫苗廠牌須與第1劑相同，請符合施打年齡的民眾，儘快至診所、醫院或快打站施打疫苗。至於6個月到5歲以下孩子的疫苗注射，衛生局也會在中央確定施打方式及細節後，儘快公布相關施打期程。

疫情部份，今日新增4名死亡個案，年齡介於85歲至87歲之間，為3名男性、1名女性。其中2人未施打疫苗、1人打2劑、1人打3劑。衛生局表示，4人分別在6月1日至6月18日期間確診，不幸病逝。