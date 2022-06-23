日盛投信23日表示，觀察外資近期對亞股資金流向，根據bloomberg與各國當地交易所統計，6/17當周外資對亞股再度轉為賣超，只有越南有淨流入，吸金0.5億美元。外資第二季以來持續流入越南股市近3億美元，機構法人預估下半年預估胡志明指數區間在1,300~1,600點之間，而在經濟面、政策面與資金面支撐下，第三季越南股市表現可期，建議可採定時定額佈局越南股票型基金參與越股成長機會。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南BIDV銀行分析，越南經濟成長前景佳，升息對越南外國直接投資（FDI）與間接投資影響不會太大。儘管近期股市走勢較為低迷，但上週外資持續淨買入，累計淨買入總額約為0.5億美元，較前週小幅增長。越南ACB證券預估，越南2022年GDP可望達5.8~6.9％，越南盾也將保持穩定。另今年5月底標準普爾宣布將越南的國家信用評級從 BB 提高到BB+，在經濟強勁復甦背景下，給予展望穩定評等。

日盛越南機會基金研究團隊分析，標準普爾提到，未來1至2年，越南經濟將繼續從疫後帶來之挑戰中復甦，此將有助控制財政赤字並增強償債能力。預測越南2022年GDP增長將達到6.9％，並自2023年起維持增長6.5％至7％之長期趨勢。

越南今年可維持宏觀經濟穩定，第二季企業獲利增長樂觀，現階段股市估值極具吸引力，惟全球通膨升溫、聯準會加速緊縮資金等因素使得外部市場存在部分擔憂。此外，政府推出40萬億盾的低利率（2％）貸款利息補貼方案出台，以及外資持續透過ETF等型式流入股市，支撐權值股，越南股市將能獲得有效支撐力。