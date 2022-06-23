台北市議會國民黨團指出，議會通過的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」市府拒不執行，並在覆議案被駁回後，發函請行政院函告無效一案，行政院於22日正式回函給台北市政府，黨團要求市府應按照自治條例來執行，編列明年預算時，就要將敬老禮金編入相關預算，並於明年度執行發放。

國民黨團書記長秦慧珠認為，行政院既已回函明確表示，本自治條例議決案難逕予認定有牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》之規定，因此黨團呼籲並要求市府應按照自治條例來執行，編列明年預算時，就要將敬老禮金編入相關預算，並於明年度執行發放。

秦慧珠說，台北市長柯文哲自2016年上任後即取消每年發放65歲以上長者1500重陽敬老金，國民黨團成員除不斷質詢要求恢復外，更自2019年5月20日即提出恢復發放重陽敬老金提案，去年11月大會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。

秦慧珠指出，但柯市府仍堅持不發，並提出覆議案，市議會於去12月22日表決覆議案，在場議員含主席61位，主席不參加表決，贊成議員計48人，反對議員計7人，棄權議員計5人。表決通過維持原決議。

秦慧珠批評，覆議案被駁回後，市府理應依自治條例執行，但市政府仍顢頇抗拒，以致連柯文哲的「政治導師」宋楚瑜都批評柯市府的作為顯示「民主已死」，但柯市府仍發函給行政院，聲請將敬老金自治條例函告無效。

秦慧珠說，行政院22日回函，表明難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》。《地方制度法》第40條第2項規定，直轄市議會對於直轄市政府所提預算案不得為增加支出之提議。但上開規範均係針對預算案之審議而言，是立法者自行提出法律案或自治條例案致增加預算支出，並無違反規定。「行政院的回函等於直接否定柯市府一味硬抝，柯市長能不汗顏？」

秦慧珠重申，柯文哲市長漠視長者，不尊重議會，連續幾年取消敬老金，在國民黨團多年要求恢復並經議會正式立法通過之後，仍百般抗拒，覆議案被駁回後，又向中央要求宣告無效，種種作為足以顯示目無長者、議會、法紀，實做了最壞的民主示範，現被中央打臉，應痛改前非，儘速公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，並編列於明年度預算，送議會審議，於明年恢復發放重陽敬老金。