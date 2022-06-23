高雄23日新增6711例新冠肺炎本土確診個案，目前盛行率已達14.06％，疫情脫離高原期，且有逐漸趨緩的趨勢，但由於梅雨季節過後是蚊蟲的好發期，高市府防疫團隊憂心登革熱疫情再起，高雄市長陳其邁特別在防疫記者會上提醒民眾除了新冠肺炎，也要特別注意登革熱、猴痘等疫情。

陳其邁指出，近期除了新冠肺炎疫情需要關注以外，由於梅雨季節後容易滋長蚊蟲，5月到11月屬於登革熱好發期，因此，呼籲民眾重視環境衛生，並落實清除積水容器的防蚊作為，也提醒從東南亞返台的旅客若於居家檢疫過程有發燒、頭痛、骨頭痠痛、眼窩痛、皮膚疹等症狀應盡速就醫。

另外，中央流行疫情指揮中心6月23日已將猴痘列為第二類法定傳染病，凡疑似個案須在24小時內通報，猴痘為人畜共通傅染病，主要透過染病的齧齒動物和靈長類動物傳染給人類，常見症狀為發燒1到3天後全身長水泡和皮疹，民眾應多加留意。