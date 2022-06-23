至今發現的最大緬甸蟒

科學家最近在另一條蟒蛇的協助下，在美國佛州捕獲一條破紀錄的緬甸蟒。牠身長近18英尺（約5公尺），重215磅（近100公斤）。而另一項更驚人的紀錄，就是牠懷了122顆卵。

據《新聞周刊》（Newsweek）和天空新聞（Sky News）網22日報導，牠在被捕獲後，胃中還有動物的蹄，似乎是吞了一頭白尾鹿。

一般來說，緬甸蟒能長到8—10英尺（約2—3米），但在少數罕見的狀況下，牠們能長得遠比這大。研究人員說，當他們最初為這條蟒后稱重時，簡直驚呆了。

Burmese python weighing 250lbs and measuring 18ft found in Florida https://t.co/VoAV8gArPk — Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2022

野生動物生物學家和蟒蛇專案經理巴托札克（Ian Bartoszek）說，當他們發現，牠重達近100公斤時，都不約而同地驚呼。而專案實習生芬德利（Kyle Findley）說，最初他還以為磅秤故障了。

不過，對佛羅里達來說，緬甸蟒是1970年代時引進的入侵種。看來牠們很可能原本是寵物，但後來被人野放。從那時起，牠們就嚴重影響了原生生態系統，吃掉如白尾鹿等當地的野生動物，造成濕地保育的大問題。

而這種處於繁殖活躍期的母蟒正是西南佛羅里達自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）研究人員所要尋找的對象，他們的目標在於佛羅里達州大沼澤區（Everglades）找到這些巨蟒，並控制牠們的數量。