裕隆集團旗下格上租車共享業務品牌「格上Go Smart共享車」宣布前進高雄，一舉開設70個站點，遍布高捷及各景區主要交通樞紐位置。首波高雄限定活動，除新戶註冊優惠外，消費者首度在高雄站點租車，再加碼送200元優惠券，用租車優惠加碼7月中上路的國旅補助，迎接暑假體驗南台灣熱情。

格上Go Smart APP上市一年半累積25萬會員，其中共享車以業界最優質的無人租車體驗及最高標準的清消作業口碑，站穩第二大共享汽車品牌位置。格上在積極布局全台的同時，也率先推行「車況登錄」，解決消費者租借共享汽車時，因無法預先查知車況及是否完成清消作業，而憂心防疫不確實，或有租到髒亂車、車損車等等「踩地雷」的痛點。

格上的創新及清消口碑，在疫情期間創下逆勢成長佳績，出車趟次、會員人數相較去年疫情期間成長200%，顯示國內共享汽車隨租隨還的便利性及性價比，受到市場的接受與重視；六月起在高雄站點的試營運，除平日臨時用車、代步的穩定出車量外，假日期間交通接駁、出遊的出車趟次也大幅提升。

高雄結合鄰近的台南、屏東的區域觀光旅遊資源豐富，加上大力推廣在地旅遊的優勢，讓格上首波一舉開設70個站點，包括左營高鐵、駁二特區、海洋音樂中心、美術館等觀光接駁及交通要點都有主要站點配置。格上此舉除了宣示對高雄的重視，也同步送出高雄限定優惠，即日起至7月底高雄人註冊即可獲得100元優惠券外，7月1日起至8月底只要首度在高雄站點租車，也能獲得200元租車優惠券，用最直接的折價加碼七月中即將上路的國旅補助。

格上租車發言人賴信宏表示，疫情期間消費者對共享汽車表達的正向需求，確實改變消費者對移動交通工具的選擇，格上除北台都會區、全台高鐵站點及宜花東等重點區域外，共享運具發達的高雄也是格上布局的重點。接下賴站點將在大型集合住宅、商辦區及重要交通接駁點加速設置，且以消費者更節省取還車時間為標準。此外，格上重視消費者需求，應對疫情的反覆，將持續以車況登錄、確實清消，提供消費者更透明的車況資訊做為未來服務重點。